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Марко — о скорости «Феррари»: надеюсь, в гонке они так не смогут!

Марко — о скорости «Феррари»: надеюсь, в гонке они так не смогут!
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана и особо отметил выступление «Феррари».

«Мотор «Феррари» — сильнейший, и на одном круге они могут бороться впереди благодаря максимальной мощности. Я надеюсь, что они не смогут сделать этого в гонке.

Думаю, ближе окажется Алонсо: просто у него сегодня были проблемы. Отрыв от остальных серьёзный. «Мерседес» уже в девяти десятых», — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на ORF.

Победителем квалификации стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, который третий год подряд будет стартовать с поул-позиции в гонке в Баку. Его напарник Карлос Сайнс показал четвёртый результат. Лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен стал вторым в квалификации.

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