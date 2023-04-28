Алонсо: «Феррари» быстра, но раньше им просто не везло

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал успех «Феррари» в квалификации Гран-при Азербайджана.

Шарль Леклер третий раз подряд завоевал поул в Баку. Его напарник Карлос Сайнс показал четвёртый результат. Сам Фернандо Алонсо стал шестым. Для него это худший результат в нынешнем сезоне Формулы-1.

«В Джидде «Феррари» тоже была в первом ряду, но у Леклера тогда был штраф, и он потерял десять позиций. Я думаю, что в целом они быстры, но просто им не везло. Штраф Карлоса Сайнса в Австралии, сход Леклера там же. Так что мне кажется, что они достаточно быстрые, и сегодня они это показали. Но постараемся быть более стабильными, чем они», — приводит слова Алонсо Planet F1.