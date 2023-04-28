Две команды воспользовались лазейкой с шинами в квалификации ГП Азербайджана

Две команды воспользовались лазейкой в правилах и использовали свежий комплект шин «софт» в основной квалификации Гран-при Азербайджана.
Напомним, изначально в правилах были заявлено, что в квалификации к спринту команды должны использовать два новых комплекта «медиум» в первых двух сегментах и новый комплект «софт» в третьем сегменте. Однако команды нашли лазейку, согласно которой могли использовать новый комплект «софт» в квалификации к гонке.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис и гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода использовали свежие комплекты в основной квалификации, и теперь у них не осталось свежего комплекта «софт» на оставшуюся часть гоночного уикенда.
В случае выхода этих пилотов в третий сегмент квалификации к спринту они могут пропустить финальный отрезок сессии и останутся в конце первой десятки.
Фото: Pirelli
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