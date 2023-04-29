Леклер: «Феррари» на правильном пути, но не уверен, что этого достаточно для победы

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выигранную квалификацию Гран-при Азербайджана и отметил, что ему помог прогресс, которого команда достигла ещё в Мельбурне.

«Можно сказать наверняка, что в Австралии мы сделали шаг вперёд. Я, очевидно, не мог этого продемонстрировать, но у Карлоса, думаю, ощущения в гонке были лучше. Нам ещё предстоит увидеть, насколько мы хороши в гонке, так что некоторые вопросы остаются, но я абсолютно уверен, что мы сделали несколько шагов в правильном направлении. Однако я не уверен, что этого хватит для победы над «Ред Булл».

В Австралии я не очень хорошо выступил. До этого мы уже были не так далеко от соперников. Квалификация с начала сезона удавалась неплохо. Ожидаю, что основная борьба будет в гонке, и у нас было отставание. Но думаю, что в основном из-за настроек», — приводит слова Леклера Motorsport.