«Шарль — часть проекта «Феррари». Вассёр отреагировал на слухи о будущем Леклера

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал слухи о будущем пилота итальянского гоночного коллектива Шарля Леклера. Сообщалось, что гонщик ведёт переговоры с «Мерседесом».
«Шарль — часть проекта «Феррари», а не просто зритель. Он участвует в развитии команды и развивает себя, вносит свой вклад в работу. Пока он выполняет эту роль, мы на правильном пути. Да, команду строят вокруг гонщика. Все успешные истории в Формуле-1 в последние годы занимали время, но всегда команда строилась вокруг гонщика — Льюис Хэмилтон в «Мерседесе», Михаэль Шумахер в «Феррари», Фернандо Алонсо в «Рено». Примеров множество.
Шарль Леклер — важная опора команды, и он должен оставаться ею, чтобы вносить свой вклад. Он полностью сосредоточен на этом, и, думаю, осознаёт обязательства перед командой», — цитирует Вассёра Autosport.
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