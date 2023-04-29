Норрис и Цунода могут использовать дождевые шины, если выйдут в Q3 спринт-квалификации
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис и гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода могут использовать дождевые шины, если пройдут в третий сегмент квалификации к спринту Гран-при Азербайджана, сообщает журналист Эндрю Бенсон.
Напомним, ранее оба пилота воспользовались лазейкой в правилах ФИА и в третьем сегменте основной квалификации использовали новый комплект шин «софт». Таким образом, у них не осталось нового комплекта для того, чтобы применить его в третьем сегменте квалификации к спринту. Ожидалось, что в случае попадания в третий сегмент Цунода и Норрис просто пропустят финальный отрезок и останутся в конце первой десятки.
Однако в обновлённых правилах есть ещё одна лазейка, которая позволяет гонщикам использовать дождевой комплект.
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