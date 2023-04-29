Эспаргаро выиграл квалификацию Гран-при Испании MotoGP, Баньяя — 5-й, Педроса — 6-й

В Хересе (Испания) завершилась квалификация Гран-при Испании MotoGP. Лучшее время по итогам сессии показал гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро. Вторым стал Джек Миллер из «КТМ», замкнул тройку лучших Хорхе Мартин, представляющий «Дукати».

Франческо Баньья показал пятый результат, Дани Педроса стал шестым. Испанец последний полный сезон провёл в 2018-м, а с тех пор принимал участие в гонках лишь раз, в 2021 году. Также отметим, что Фабио Куартараро стартует в спринте 16-м.

MotoGP. Гран-при Испании. Квалификация:

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») — 1:37,216.

2. Джек Миллер («КТМ») +0,221.

3. Хорхе Мартин («Дукати») +0,242.

4. Брэд Биндер («КТМ») + 0,316.

5. Франческо Баньяя («Дукати») +0,341.

6. Дани Педроса («КТМ») +0,367.

7. Мигель Оливейра («Априлия») +0,380.

8. Жоанн Зарко («Дукати») +0,400.

9. Лука Марини («Дукати) +0,450.

10. Маверик Виньялес («Априлия») +0,549.

11. Такаами Накагами («Хонда») +0,660.

12. Алекс Маркес («Дукати») +0,704.

...

16. Фабио Куартараро («Ямаха»).