Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эспаргаро выиграл квалификацию Гран-при Испании MotoGP, Баньяя — 5-й, Педроса — 6-й

Эспаргаро выиграл квалификацию Гран-при Испании MotoGP, Баньяя — 5-й, Педроса — 6-й
Аудио-версия:
Комментарии

В Хересе (Испания) завершилась квалификация Гран-при Испании MotoGP. Лучшее время по итогам сессии показал гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро. Вторым стал Джек Миллер из «КТМ», замкнул тройку лучших Хорхе Мартин, представляющий «Дукати».

Франческо Баньья показал пятый результат, Дани Педроса стал шестым. Испанец последний полный сезон провёл в 2018-м, а с тех пор принимал участие в гонках лишь раз, в 2021 году. Также отметим, что Фабио Куартараро стартует в спринте 16-м.

MotoGP. Гран-при Испании. Квалификация:

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») — 1:37,216.
2. Джек Миллер («КТМ») +0,221.
3. Хорхе Мартин («Дукати») +0,242.
4. Брэд Биндер («КТМ») + 0,316.
5. Франческо Баньяя («Дукати») +0,341.
6. Дани Педроса («КТМ») +0,367.
7. Мигель Оливейра («Априлия») +0,380.
8. Жоанн Зарко («Дукати») +0,400.
9. Лука Марини («Дукати) +0,450.
10. Маверик Виньялес («Априлия») +0,549.
11. Такаами Накагами («Хонда») +0,660.
12. Алекс Маркес («Дукати») +0,704.
...
16. Фабио Куартараро («Ямаха»).

Материалы по теме
Легенда мотогонок убивает своё здоровье и карьеру. Есть ли ещё шанс у великого Маркеса?
Легенда мотогонок убивает своё здоровье и карьеру. Есть ли ещё шанс у великого Маркеса?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023