Перес: скоро организаторы установят ринг посередине трассы и заставят всех гонщиков биться

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал второй результат в спринтерской квалификации Гран-при Азербайджана. Перес опередил своего напарника Макса Ферстаппена, но проиграл обладателю поул-позишен Шарлю Леклеру.
«Это была непростая сессия. Думаю, если бы мой последний круг получился чище, то это помогло бы — возможно, я завоевал бы поул после того, как Шарль врезался в стену. Он просто чуть сильнее нас на одном круге. Надеюсь, днём мы окажемся способны сократить отставание и победить их за счёт гоночного темпа.
Формат спринт-квалификации? Быстрый и яростный! Думаю, осталось не так много времени до того, как организаторы установят ринг посередине трассы и заставят всех гонщиков биться! Я получил наслаждение», — приводит слова Переса Sky Sports.
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