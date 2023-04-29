«Пирелли» представила специальный приз для победителей спринт-квалификации Формулы-1

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победитель квалификации к спринту на Гран-при Азербайджана пилот «Феррари» Шарль Леклер получил специальный приз от компании «Пирелли».

Леклеру вручили специальную кепку из новой специальной коллекции Pirelli, разработанной в цветах Азербайджана дизайнером Саиффом Васархели.

Специальный приз для победителей спринт-квалификации Формулы-1

Напомним, перед Гран-при Азербайджана Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила новый формат гоночного уикенда, который включает в себя квалификацию к спринтерской гонке.

Победителем заезда, несмотря на аварию в конце сессии, стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, который днём ранее также выиграл основную квалификацию. И в спринте, и в гонке монегаск будет стартовать с поул-позиции.

Спринт на Гран-при Азербайджана пройдёт сегодня, 29 апреля, в 16:30 мск.