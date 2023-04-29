Ферстаппен прокомментировал третье место в спринт-квалификации ГП Азербайджана

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации к спринту на Гран-при Азербайджана, где он показал третий результат, уступив гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру и своему напарнику Серхио Пересу.

«Всё шло достаточно хорошо. Думаю, темп был хорошим, но на первом круге в третьем сегменте квалификации у меня были опасные моменты в пятом, шестом и седьмом поворотах.

На круге с максимальным сцеплением у нас был ужасный второй сектор. Нам удалось проехать ещё один круг, и, похоже, не так много людей смогли проехать лучше, поэтому считаю, темп у нас хороший. Немного обидно быть третьим, но с такой жарой и поведением шин в таких условиях, я не думаю, что это будет простой спринт, так что всё впереди. Я не беспокоюсь, мы сможем побороться», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.