Ферстаппен прокомментировал третье место в спринт-квалификации ГП Азербайджана

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации к спринту на Гран-при Азербайджана, где он показал третий результат, уступив гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру и своему напарнику Серхио Пересу.
«Всё шло достаточно хорошо. Думаю, темп был хорошим, но на первом круге в третьем сегменте квалификации у меня были опасные моменты в пятом, шестом и седьмом поворотах.
На круге с максимальным сцеплением у нас был ужасный второй сектор. Нам удалось проехать ещё один круг, и, похоже, не так много людей смогли проехать лучше, поэтому считаю, темп у нас хороший. Немного обидно быть третьим, но с такой жарой и поведением шин в таких условиях, я не думаю, что это будет простой спринт, так что всё впереди. Я не беспокоюсь, мы сможем побороться», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
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