Расселл: четвёртое место превзошло все наши ожидания, но у меня остались смешанные чувства

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации к спринту на Гран-при Азербайджана, где он показал четвёртый результат.

Днём ранее британский гонщик неудачно выступил в квалификации к основной гонке, показав 11-й результат и не попав в третий сегмент.

«Смешанные чувства. Во-первых, я очень доволен работой в квалификации. Думаю, четвёртое место превзошло наши ожидания. Но когда я вернулся на пит-лейн, то сожалел о том, что вчера допустил ошибку. А сегодня было видно, на что я способен. Но ты не можешь всегда показывать лучшие выступления. Мы всегда прибавляем в скорости по ходу квалификации. Кажется, что и по ходу уикенда будет так. Нам есть чему поучиться. Сегодня днём у нас ещё спринт, старт с четвёртого места. Посмотрим, что можно сделать», — приводит слова Расселла Sky Sports.