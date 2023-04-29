Окон начнёт спринт и основную гонку с пит-лейна из-за нарушения режима закрытого парка

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон начнёт спринт и основную гонку на Гран-при Азербайджана с пит-лейна, так как команда нарушила режим закрытого парка.

В «Альпин» подтвердили нарушение.

В квалификации к спринту Эстебан Окон показал 13-й результат и не смог пройти в третий сегмент. Днём ранее француз так же неудачно выступил в основной квалификации, где занял 12-е место.

Напомним, перед Гран-при Азербайджана Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила новый формат гоночного уикенда, который включает в себя квалификацию к спринтерской гонке, которая пройдёт сегодня, 29 апреля, в 16:30 мск.

После трёх этапов Гран-при в текущем сезоне Формулы-1 Эстебан Окон располагается на 12-м месте в общем зачёте пилотов с четырьмя набранными очками.