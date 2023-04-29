Хэмилтон: в спринте всего 17 кругов, мало что можно сделать за это время

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации к спринту на Гран-при Азербайджана.

Хэмилтон показал шестой результат в заезде, а его напарник Джордж Расселл занял четвёртую позицию.

«Первый и второй сегменты прошли хорошо, но на последнем круге у меня были проблемы с задней частью болида. К тому же я не получил слип-стрим, так как машины «Ред Булл» далеко оторвались. Немного не повезло, но я отдал все силы. В квалификации всегда бывает весело. Ощущения те же, что в обычной квалификации. В спринте всего 17 кругов. Мало что можно сделать за такое непродолжительное время. Надеюсь, сможем побороться», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Спринт Гран-при Азербайджана начнётся в 16:30 мск.