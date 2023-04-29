Сарджент не выступит в спринте после аварии, «Уильямс» не успевает восстановить болид

Американский гонщик «Уильямса» Логан Сарджент не примет участия в спринтерской гонке на Гран-при Азербайджана.

Во время утренней квалификации к спринту Сарджент попал в аварию, и в «Уильямсе» подтвердили, что не успевают восстановить болид к началу спринтерской гонки. В связи с этим гонщик пропустит заезд.

Отметим, что, несмотря на аварию, Логан Сарджент пробился во второй сегмент спринт-квалификации, но не смог в нём выступить и занял 15-е место.

Вчера в основной квалификации Логан Сарджент также показал 15-й результат, не сумев пробиться в третий сегмент.

Ранее стало известно, что пилот «Альпин» Эстебан Окон начнёт спринт и основную гонку с пит-лейна, так как французская команда нарушила режим закрытого парка.