Берман выиграл спринт Ф-2 в Баку, пять лидеров сошли после завала на рестарте

Пилот команды «Према» Оливер Берман выиграл спринт четвёртого этапа Формулы-2, который проходит в эти дни на уличной трассе в Баку. Берман пересёк линию финиша позади сейфти-кара, поскольку гонка завершилась завалом с участием нескольких гонщиков.

Инцидент произошёл на рестарте за три круга до финиша: лидировавший Деннис Хаугер не вписался в первый поворот и потерял контроль над машиной на выходе из него, а шедший позади него Виктор Мартинс на полном ходу врезался в отбойник. Накатывавший сзади Джехан Дарувала не мог увернуться от болида Мартинса и врезался в него на высокой скорости — от удара машина француза взлетела в воздух, а автомобиль индуса проехал под ним.

В том же эпизоде из борьбы выбыли Тео Пуршер и Артур Леклер — чтобы избежать столкновения обоим пришлось остановиться в зоне безопасности.

Лидерство перехватили пилоты «Према» Фредерик Вести и Оливер Берман, и последний — за секунды до объявления о выезде автомобиля безопасности — смог выйти вперёд, завоевав победу.

Третьим финишировал Джек Кроуфорд, четвёртое место у Куша Майни, а топ-5 замкнул Энцо Фиттипальди. В общей сложности гонку закончили 11 пилотов из 22.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Аюму Иваса, который сошёл из-за технических проблем, а второе и третье места делят Тео Пуршер и Фредерик Вести, уступающие японцу по восемь очков. Топ-5 по-прежнему замыкают Ральф Бошунг и Артур Леклер. Оливер Берман за счёт победы отыграл три места и вышел на 13-ю позицию.

Основная гонка этапа Формулы-2 стартует в воскресенье, 30 апреля, в 10:25 мск.