Берман выиграл спринт Ф-2 в Баку, пять лидеров сошли после завала на рестарте

Пилот команды «Према» Оливер Берман выиграл спринт четвёртого этапа Формулы-2, который проходит в эти дни на уличной трассе в Баку. Берман пересёк линию финиша позади сейфти-кара, поскольку гонка завершилась завалом с участием нескольких гонщиков.
Инцидент произошёл на рестарте за три круга до финиша: лидировавший Деннис Хаугер не вписался в первый поворот и потерял контроль над машиной на выходе из него, а шедший позади него Виктор Мартинс на полном ходу врезался в отбойник. Накатывавший сзади Джехан Дарувала не мог увернуться от болида Мартинса и врезался в него на высокой скорости — от удара машина француза взлетела в воздух, а автомобиль индуса проехал под ним.
В том же эпизоде из борьбы выбыли Тео Пуршер и Артур Леклер — чтобы избежать столкновения обоим пришлось остановиться в зоне безопасности.
Лидерство перехватили пилоты «Према» Фредерик Вести и Оливер Берман, и последний — за секунды до объявления о выезде автомобиля безопасности — смог выйти вперёд, завоевав победу.
Третьим финишировал Джек Кроуфорд, четвёртое место у Куша Майни, а топ-5 замкнул Энцо Фиттипальди. В общей сложности гонку закончили 11 пилотов из 22.
В общем зачёте по-прежнему лидирует Аюму Иваса, который сошёл из-за технических проблем, а второе и третье места делят Тео Пуршер и Фредерик Вести, уступающие японцу по восемь очков. Топ-5 по-прежнему замыкают Ральф Бошунг и Артур Леклер. Оливер Берман за счёт победы отыграл три места и вышел на 13-ю позицию.
Основная гонка этапа Формулы-2 стартует в воскресенье, 30 апреля, в 10:25 мск.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Оливер Берман
|«Према Рейсинг»
|2.
|Фредерик Вести
|«Према Рейсинг»
|+0.4
|3.
|Джек Кроуфорд
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+6.8
|4.
|Куш Майни
|«Кампос Рейсинг»
|+8.2
|5.
|Энцо Фиттипальди
|«Родин Карлин»
|+8.7
|6.
|Хуан Мануэль Корреа
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+9.1
|7.
|Клеман Новалак
|«Трайдент»
|+12.4
|8.
|Исак Хаджар
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+18.8
|9.
|Роман Станек
|«Трайдент»
|+20.3
|10.
|Амаури Кордел
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|+21.3
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