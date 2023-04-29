ФИА изменила процедуру проведения рестарта в гонках после аварий в Австралии

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила процедуру рестарта гонок. Обновления начнут действовать уже на Гран-при Азербайджана.

Изменения связаны с тем, что в Австралии после рестарта гонки произошёл ряд инцидентов уже в первом повороте и это вызвало повторные красные флаги.

Согласно обновлениям машина безопасности будет выезжать на 30 секунд раньше лидирующей машины, и это даст возможность пилотам определить темп для прогрева шин перед рестартом. Стоит отметить, что такое решение предложил пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

При этом отмечается, что это временная мера.

«Обновлённая процедура позволит пилотам эффективнее регулировать температуру шин перед рестартом. Изменения являются временной мерой. ФИА вместо с командами обсудит потенциальные варианты обновления правил, которые будут применяться на постоянной основе», — передаёт Motorsport слова представителя ФИА.