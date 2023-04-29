Ферстаппен раскритиковал действия Расселла на первом круге спринтерской гонки

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил недовольство действиями гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла во время проходящий сегодня спринтерской гонки Гран-при Азербайджана.

Пилоты боролись на первом круге за третье место. Сразу в двух эпизодах Расселл проходил поворот по внутреннему радиусу, Ферстаппен — по внешнему. В обоих случаях между машинами произошёл контакт, и в итоге гонщик «Мерседеса» всё-таки опередил двукратного чемпиона мира.

«Он действительно рулил в мою сторону? Я не понимаю, как он может сохранить позицию, ведь он ломает мою машину!» — пожаловался Ферстаппен по радио своему гоночному инженеру.

В итоге нидерландский гонщик занял третье место по итогам квалификации. Расселл стал четвёртым. Поул выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер.