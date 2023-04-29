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Ферстаппен раскритиковал действия Расселла на первом круге спринтерской гонки

Ферстаппен раскритиковал действия Расселла на первом круге спринтерской гонки
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Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил недовольство действиями гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла во время проходящий сегодня спринтерской гонки Гран-при Азербайджана.

Пилоты боролись на первом круге за третье место. Сразу в двух эпизодах Расселл проходил поворот по внутреннему радиусу, Ферстаппен — по внешнему. В обоих случаях между машинами произошёл контакт, и в итоге гонщик «Мерседеса» всё-таки опередил двукратного чемпиона мира.

«Он действительно рулил в мою сторону? Я не понимаю, как он может сохранить позицию, ведь он ломает мою машину!» — пожаловался Ферстаппен по радио своему гоночному инженеру.

В итоге нидерландский гонщик занял третье место по итогам квалификации. Расселл стал четвёртым. Поул выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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