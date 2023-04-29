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Перес выиграл спринт Гран-при Азербайджана, Леклер — второй, Ферстаппен — третий

Перес выиграл спринт Гран-при Азербайджана, Леклер — второй, Ферстаппен — третий
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На городском автодроме в Баку завершилась спринтерская гонка Гран-при Азербайджана. Победу по её итогам одержал мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым финишировал обладатель поула в спринте гонщик «Феррари» Шарль Леклер, замкнул тройку сильнейших напарник Переса, двукратный и действующий чемпион мира, лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

Не обошлось в спринте и без аварий — на третьем круге гонки до стены доехал пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, сломав подвеску и вызвав появление машины безопасности на трассе.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Спринт

МестоПилотКомандаВремя
1.Серхио Перес«Ред Булл»
2.Шарль Леклер«Феррари»+4,463
3.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+5,065
4.Джордж Расселл«Мерседес»+8,532
5.Карлос Сайнс«Феррари»+10,388
6.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+11,613
7.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+16,503
8.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+18,417
9.Александер Албон«Уильямс»+21,757
10.Оскар Пиастри«Макларен»+22,851
11.Кевин Магнуссен«Хаас»+27,990
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+34,602
13.Пьер Гасли«Альпин»+36,918
14.Ник де Врис«Альфа Таури»+41,626
15.Нико Хюлькенберг«Хаас»+48,587
16.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+49,917
17.Ландо Норрис«Макларен»+51,104
18.Эстебан Окон«Альпин»+1.00,621
19.Юки Цунода«Альфа Таури»сход
20.Логан Сарджент«Уильямс»не стартовал
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