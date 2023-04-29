Перес выиграл спринт Гран-при Азербайджана, Леклер — второй, Ферстаппен — третий

На городском автодроме в Баку завершилась спринтерская гонка Гран-при Азербайджана. Победу по её итогам одержал мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым финишировал обладатель поула в спринте гонщик «Феррари» Шарль Леклер, замкнул тройку сильнейших напарник Переса, двукратный и действующий чемпион мира, лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

Не обошлось в спринте и без аварий — на третьем круге гонки до стены доехал пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, сломав подвеску и вызвав появление машины безопасности на трассе.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Спринт