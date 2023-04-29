Перес выиграл спринт Гран-при Азербайджана, Леклер — второй, Ферстаппен — третий
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На городском автодроме в Баку завершилась спринтерская гонка Гран-при Азербайджана. Победу по её итогам одержал мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым финишировал обладатель поула в спринте гонщик «Феррари» Шарль Леклер, замкнул тройку сильнейших напарник Переса, двукратный и действующий чемпион мира, лидер чемпионата Макс Ферстаппен.
Не обошлось в спринте и без аварий — на третьем круге гонки до стены доехал пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, сломав подвеску и вызвав появление машины безопасности на трассе.
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Спринт
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+4,463
|3.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+5,065
|4.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+8,532
|5.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+10,388
|6.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+11,613
|7.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+16,503
|8.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+18,417
|9.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+21,757
|10.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+22,851
|11.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+27,990
|12.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+34,602
|13.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+36,918
|14.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+41,626
|15.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+48,587
|16.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+49,917
|17.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+51,104
|18.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.00,621
|19.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|сход
|20.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|не стартовал
Комментарии
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