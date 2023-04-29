Серхио Перес прокомментировал победу в спринтерской гонке Формулы-1 в Баку
Поделиться
Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1. Перес опередил в ходе гонки пилота «Феррари» Шарля Леклера и после этого уверенно удержал лидерство.
«Сегодня были непростые сессии. На пилотах и командах оказывалось серьёзное давление из-за нового формата. Целью было набрать максимум очков, но мы знаем, что главная гонка завтра.
Мы смогли чему-то учиться с прицелом на гонку, но завтра топлива в баках будет больше, условия на трассе окажутся другими. Третье место на стартовой решётке в основной гонке — это неидеально, я поборюсь за победу», — приводит слова Переса GPBlog.
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
18:20
-
18:04
-
17:49
-
17:43
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:08
-
16:57
-
16:44
-
16:19
-
15:44
-
15:04
-
14:49
-
14:27
-
14:01
-
13:39
-
13:14
-
13:01
-
12:58
-
12:43
-
12:36
-
12:30
-
12:24
-
12:15
-
11:40
-
11:27
-
11:11
-
10:29
-
10:15
-
09:29
-
08:00
- 28 апреля 2023
-
23:42
-
22:49
-
21:57
Партнерский контент