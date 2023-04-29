Серхио Перес прокомментировал победу в спринтерской гонке Формулы-1 в Баку

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1. Перес опередил в ходе гонки пилота «Феррари» Шарля Леклера и после этого уверенно удержал лидерство.

«Сегодня были непростые сессии. На пилотах и командах оказывалось серьёзное давление из-за нового формата. Целью было набрать максимум очков, но мы знаем, что главная гонка завтра.

Мы смогли чему-то учиться с прицелом на гонку, но завтра топлива в баках будет больше, условия на трассе окажутся другими. Третье место на стартовой решётке в основной гонке — это неидеально, я поборюсь за победу», — приводит слова Переса GPBlog.