Машина Ферстаппена получила пробоину после контакта с Расселлом в спринте в Баку. Фото
Поделиться
Машина пилота «Ред Булл», двукратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена получила серьёзные повреждения в спринтерской гонке Гран-при Азербайджана.
Напомним, между Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом произошёл контакт на старте, после которого Максу сообщили о повреждении днища болида.
Однако, судя по кадрам, попавшим в телетрансляцию после финиша, повреждения у Ферстаппена были не только на днище — «Ред Булл» голландца получил пробоину в районе бокового понтона, которая серьёзно сказалась на поведении машины на трассе.
Ферстаппен закончил спринтерскую гонку на третьей позиции, Расселл финишировал четвёртым. Победу в спринте одержал напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
18:20
-
18:04
-
17:49
-
17:43
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:08
-
16:57
-
16:44
-
16:19
-
15:44
-
15:04
-
14:49
-
14:27
-
14:01
-
13:39
-
13:14
-
13:01
-
12:58
-
12:43
-
12:36
-
12:30
-
12:24
-
12:15
-
11:40
-
11:27
-
11:11
-
10:29
-
10:15
-
09:29
-
08:00
- 28 апреля 2023
-
23:42
-
22:49
-
21:57
Партнерский контент