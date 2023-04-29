Машина Ферстаппена получила пробоину после контакта с Расселлом в спринте в Баку. Фото

Машина пилота «Ред Булл», двукратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена получила серьёзные повреждения в спринтерской гонке Гран-при Азербайджана.

Напомним, между Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом произошёл контакт на старте, после которого Максу сообщили о повреждении днища болида.

Однако, судя по кадрам, попавшим в телетрансляцию после финиша, повреждения у Ферстаппена были не только на днище — «Ред Булл» голландца получил пробоину в районе бокового понтона, которая серьёзно сказалась на поведении машины на трассе.

Ферстаппен закончил спринтерскую гонку на третьей позиции, Расселл финишировал четвёртым. Победу в спринте одержал напарник Ферстаппена Серхио Перес.