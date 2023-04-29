«В следующий раз жди того же, придурок». Ферстаппен отчитал Расселла за контакт в спринте

Пилот «Ред Булл», двукратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен после финиша спринтерской гонки отчитал своего соперника, пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, за контакт, который произошёл между ними на старте заезда.

«У меня не было держака!» — отреагировал на претензии Джордж Расселл.

«У нас у всех не было держака. Мы все должны оставлять больше места. В следующий раз ожидай того же. Придурок!» — ответил ему Ферстаппен.

Напомним, между Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом произошёл контакт на старте, после которого Максу сообщили о повреждении днища болида.

Однако, судя по кадрам, попавшим в телетрансляцию после финиша, повреждения у Ферстаппена были не только на днище — «Ред Булл» голландца получил пробоину в районе бокового понтона, которая серьёзно сказалась на поведении машины на трассе.