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Леклер объяснил, почему не стал серьёзно бороться с Пересом за лидерство

Леклер объяснил, почему не стал серьёзно бороться с Пересом за лидерство
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второй результат в спринтерской гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«Спринт несколько подтверждает то, о чём мы думали. В гонке у «Ред Булл» все равно преимущество. Не стоит забывать, как далеко позади мы были по гоночному темпу два этапа назад. Мы сделали шаг вперёд. Мы всё ещё не там, где хотим быть, но если победа невозможна, то нам просто нужно завоёвывать максимум очков. Сегодня большее было невозможно, так что я доволен вторым местом. Завтра мы попробуем побороться за победу, пусть даже «Ред Булл» смотрится быстрее.

Я не слишком сильно сражался с Чеко, потому что хотел сберечь шины: я знал, что это наше слабое место. Я старался оставаться позади него в зоне DRS, чтобы он мог «тащить» меня на прямых, но этого было недостаточно. Мы немного теряли к концу из-за деградации шин. Посмотрим, что реально улучшить к воскресенью. Мы выложимся по максимуму», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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