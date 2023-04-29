Ферстаппен прокомментировал инцидент с Расселлом, за который Макс назвал его «придурком»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после завершения спринтерской гонки Гран-при Азербайджана высказался о своём столкновении с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом на первом круге заезда.
«Мы ничего не прояснили, я просто не понимаю, зачем нужно так сильно рисковать на первом круге, в итоге просто вкатываясь в мой боковой понтон, сделав в нём дыру. У всех нас были холодные шины, которые легко заблокировать. Он просто прелестно объяснил всё это: «О, приятель, я просто заблокировал шины, пересмотри онборд». Но это не имеет никакого смысла. В моём понтоне есть дыра, это выглядит не очень, и это то, что есть здесь и сейчас. Теперь мы полностью сосредоточимся на завтрашнем дне», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.
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