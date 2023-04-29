Леклер набрал за спринт в Баку больше очков, чем за три первых Гран-при сезона-2023

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, финишировавший вторым в спринтерской гонке Гран-при Азербайджана, получил семь очков за свой результат в заезде.

Примечательно, что это больше, чем Леклер смог набрать в первых трёх гонках сезона-2023. Леклер дважды сошёл с дистанции, а на Гран-при Саудовской Аравии в Джидде финишировал седьмым, набрав всего шесть очков. Перед спринтерской гонкой монегаск располагался на десятой позиции в личном зачёте с шестью очками в активе.

После успешного спринта Леклер смог отыграть сразу две позиции, выйдя на восьмое место.

Напомним, в основной гонке Гран-при Азербайджана Леклер будет стартовать с поула. Это уже третья кряду квалификация в Баку, выигранная пилотом «Феррари» из Монако.