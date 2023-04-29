Юки Цунода объяснил, из-за чего попал в аварию в спринтерской гонке Формулы-1 в Баку

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал собственный сход после аварии в спринтерской гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«Думаю, сегодня с утра мы могли попасть во второй сегмент спринт-квалификации, но, к сожалению, у меня не было возможности проехать последний быстрый круг. Асфальт сегодня был горячее, но темп машины был похож на вчерашний. Очевидно, результат спринт-квалификации разочаровывает, но она была интересна тем, что все использовали одинаковый тип шин.

На первом круге спринтерской гонки Ник и я соприкоснулись, когда я пытался его обогнать. У меня не было места, а после контакта моё переднее антикрыло было повреждено. Из-за недостаточной поворачиваемости меня снесло в стену, и на этом гонка была завершена. Это очень разочаровывает, ведь мы не смогли использовать сегодняшние возможности по максимуму. Завтра я «перезагружу» себя, и я стартую с хорошей позиции. Постараюсь набрать максимум возможных очков. Эта трасса хорошо подходит нашей машине, так что потенциал огромный», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».