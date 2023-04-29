Хэмилтон — о спринте: неприятно было отдать позицию Алонсо

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в спринтерской гонке Гран-при Азербайджана. Напомним, британец финишировал седьмым. Победителем заезда стал гонщик «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес.

«Мне нравится, что мы пробуем нечто новое, если говорить о формате. Вторая квалификация получилась весёлой. Спринт же получился не столь захватывающим из-за проблем, с которыми я столкнулся.

Неприятно было отдать позицию Алонсо. Никогда не хочется откатываться назад. У меня не было темпа машин, оказавшихся впереди, но, учитывая то, что произошло в спринте, я понимаю, почему так получилось. Надеюсь, что к завтрашнему дню мы внесём изменения», – сказал Хэмилтон после гонки.