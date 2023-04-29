Хэмилтон — о спринте: неприятно было отдать позицию Алонсо
Поделиться
Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление в спринтерской гонке Гран-при Азербайджана. Напомним, британец финишировал седьмым. Победителем заезда стал гонщик «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес.
«Мне нравится, что мы пробуем нечто новое, если говорить о формате. Вторая квалификация получилась весёлой. Спринт же получился не столь захватывающим из-за проблем, с которыми я столкнулся.
Неприятно было отдать позицию Алонсо. Никогда не хочется откатываться назад. У меня не было темпа машин, оказавшихся впереди, но, учитывая то, что произошло в спринте, я понимаю, почему так получилось. Надеюсь, что к завтрашнему дню мы внесём изменения», – сказал Хэмилтон после гонки.
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
20:56
-
20:45
-
19:55
-
19:48
-
19:18
-
18:56
-
18:20
-
18:04
-
17:49
-
17:43
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:08
-
16:57
-
16:44
-
16:19
-
15:44
-
15:04
-
14:49
-
14:27
-
14:01
-
13:39
-
13:14
-
13:01
-
12:58
-
12:43
-
12:36
-
12:30
-
12:24
-
12:15
-
11:40
-
11:27
-
11:11
-
10:29
Партнерский контент