Логан Сарджент обвинил пилотов «Феррари» в аварии, из-за которой он пропустил спринт

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент заявил, что его авария в квалификации перед спринтом была спровоцирована гонщиками команды «Феррари» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.
По словам Сарджента, он отвлёкся на пилотов «Феррари» во время быстрого круга и врезался в стену. Из-за повреждений американец не смог принять участие в спринтерской гонке.
«Сессия получалась хорошей. У машины был хороший темп, а у меня получался ещё один хороший круг. Но, когда две машины впереди начинают играться на труднейшем повороте трассы, это сильно всё усложняет.
Очевидно, моя работа заключается в том, чтобы не врезаться в стену, поэтому я хотел бы извиниться перед командой за причинённый ущерб. Но я считаю, что пилоты передо мной могли бы мне немного помочь», – сказал Сарджент после выступления.
- 29 апреля 2023
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