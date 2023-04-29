Логан Сарджент обвинил пилотов «Феррари» в аварии, из-за которой он пропустил спринт

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент заявил, что его авария в квалификации перед спринтом была спровоцирована гонщиками команды «Феррари» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.

По словам Сарджента, он отвлёкся на пилотов «Феррари» во время быстрого круга и врезался в стену. Из-за повреждений американец не смог принять участие в спринтерской гонке.

«Сессия получалась хорошей. У машины был хороший темп, а у меня получался ещё один хороший круг. Но, когда две машины впереди начинают играться на труднейшем повороте трассы, это сильно всё усложняет.

Очевидно, моя работа заключается в том, чтобы не врезаться в стену, поэтому я хотел бы извиниться перед командой за причинённый ущерб. Но я считаю, что пилоты передо мной могли бы мне немного помочь», – сказал Сарджент после выступления.