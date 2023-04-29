«Это была кошка». Леклер объяснил свои жалобы команде по радио во время спринта
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил свои жалобы в ходе спринтерской гонки на «обрез» (cut — англ.), которые он произнёс при общении по радио с командой.
«There was a cut!» — сказал Леклер команде по радио, что могло теоретически означать либо порез на шине, либо то, что его двигатель не выдаёт полных оборотов.
Однако, как выяснилось на пресс-конференции, речь шла о коте, которого он увидел во втором повороте. При расшифровке переговоров в официальной трансляции допустили ошибку — Леклер сказал не cut, а cat.
Напомним, по итогам спринтерской гонки Леклер, стартовавший с поула, финишировал только вторым, уступив пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу. Тройку сильнейших замкнул лидер чемпионата и напарник Переса Макс Ферстаппен.
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