Ромен Грожан выиграл вторую квалификацию в сезоне-2023 IndyCar
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Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий теперь в серии IndyCar за команду «Андретти», выиграл квалификацию перед Гран-при Алабамы. Для Грожана это третий поул в IndyCar и второй в нынешнем сезоне — ранее он выигрывал квалификации в 2021 году на дорожной версии трассы в Индианаполисе и первую квалификацию нынешнего сезона на трассе в Сент-Питерсберге.
Второй результат по итогам квалификации показал испанский гонщик Алекс Палоу, третьим стал пилот «Макларена» Пато О'Уорд.
IndyCar. Гран-при Алабамы. Квалификация. Топ-6
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Ромен Грожан
|Andretti Autosport
|1.05,8396
|2.
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|+0,0734
|3.
|Пато О'Уорд
|Arrow McLaren
|+0,0986
|4.
|Скотт Макглоклин
|Team Penske
|+0,1119
|5.
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|+0,2327
|6.
|Кристиан Лундгор
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|+0,3205
Гран-при Алабамы стартует в воскресенье, 30 апреля, в 22:00 по московскому времени.
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