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Ромен Грожан выиграл вторую квалификацию в сезоне-2023 IndyCar

Ромен Грожан выиграл вторую квалификацию в сезоне-2023 IndyCar
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Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий теперь в серии IndyCar за команду «Андретти», выиграл квалификацию перед Гран-при Алабамы. Для Грожана это третий поул в IndyCar и второй в нынешнем сезоне — ранее он выигрывал квалификации в 2021 году на дорожной версии трассы в Индианаполисе и первую квалификацию нынешнего сезона на трассе в Сент-Питерсберге.

Второй результат по итогам квалификации показал испанский гонщик Алекс Палоу, третьим стал пилот «Макларена» Пато О'Уорд.

IndyCar. Гран-при Алабамы. Квалификация. Топ-6

МестоПилотКомандаВремя
1.Ромен ГрожанAndretti Autosport1.05,8396
2.Алекс ПалоуChip Ganassi Racing+0,0734
3.Пато О'УордArrow McLaren+0,0986
4.Скотт МакглоклинTeam Penske+0,1119
5.Скотт ДиксонChip Ganassi Racing+0,2327
6.Кристиан ЛундгорRahal Letterman Lanigan Racing+0,3205

Гран-при Алабамы стартует в воскресенье, 30 апреля, в 22:00 по московскому времени.

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