Ромен Грожан выиграл вторую квалификацию в сезоне-2023 IndyCar

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий теперь в серии IndyCar за команду «Андретти», выиграл квалификацию перед Гран-при Алабамы. Для Грожана это третий поул в IndyCar и второй в нынешнем сезоне — ранее он выигрывал квалификации в 2021 году на дорожной версии трассы в Индианаполисе и первую квалификацию нынешнего сезона на трассе в Сент-Питерсберге.

Второй результат по итогам квалификации показал испанский гонщик Алекс Палоу, третьим стал пилот «Макларена» Пато О'Уорд.

IndyCar. Гран-при Алабамы. Квалификация. Топ-6

Место Пилот Команда Время 1. Ромен Грожан Andretti Autosport 1.05,8396 2. Алекс Палоу Chip Ganassi Racing +0,0734 3. Пато О'Уорд Arrow McLaren +0,0986 4. Скотт Макглоклин Team Penske +0,1119 5. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing +0,2327 6. Кристиан Лундгор Rahal Letterman Lanigan Racing +0,3205

Гран-при Алабамы стартует в воскресенье, 30 апреля, в 22:00 по московскому времени.