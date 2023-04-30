«Надеюсь, ФИА рассмотрит этот момент». Алонсо остался недоволен Сайнсом в спринте

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо остался недоволен действиями пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на старте спринтерской гонки Гран-при Азербайджана.
«Я прошёл Албона и Хэмилтона в первом повороте, и ещё Карлоса. Но Карлос прижал меня к стене на входе во второй поворот. Из-за этого мне пришлось поднять ногу с педали газа. Если бы я этого не сделал, то мы бы оба попали в аварию. Я надеюсь, что ФИА рассмотрит этот момент, возможно, мы ещё сможем попасть в топ-5.
Думаю, правила предельно понятны. Если вы едете бок о бок, то не можете просто подъехать поближе к сопернику и прижимать его до тех пор, пока он не отпустит газ. Нужно просто соблюдать правила. Думаю, этот уикенд немного вредит нам. Мы не так быстры, а наши главные соперники в Кубке конструкторов, «Мерседес», финишировали впереди нас в нескольких очках. Однако завтра Расселл стартует 11-м, так что у нас есть шансы обогнать их по очкам и минимизировать потери», — приводит слова Фернандо Алонсо PlanetF1.
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