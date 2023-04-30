Вольф: думаю, это не первый такой инцидент между Ферстаппеном и Расселлом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал инцидент между пилотом немецкой команды Джорджем Расселлом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время спринта на Гран-при Азербайджана.

«Думаю, Макс гоняется с Хэмилтоном по-другому. Но между собой гонщики одного поколения бывают более агрессивными. Так было всегда. Вероятно, такие ситуации возникали, ещё когда им было по 10 лет. Дружеский обмен мнениями между пилотами — хороший развлекательный фактор. Что касается этой ситуации, то это был гоночный инцидент. Если ты на внешней траектории, то тебе не будет легко. При этом понятно, что Ферстаппен расстроен.

Джордж защищал свою позицию, и понятно, что они будут так делать постоянно. Так что, я думаю, это не первый раз, когда они сталкиваются с такой ситуацией», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.