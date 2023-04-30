Франц Тост ответил на обвинения «Феррари» за преждевременный пресс-релиз о переходе Мекиса

Директор команды Формулы-1 «Альфа Таури» Франц Тост ответил на обвинения «Феррари» в том, что его команда действовала агрессивно, объявив о замене его на Лорана Мекиса.

Напомним, перед Гран-при Азербайджана «Альфа Таури» объявила, что Тост покинет свой пост в конце этого сезона, а командой будут управлять спортивный директор «Феррари» Мекис и новый генеральный директор Петер Байер.

«Объявление, по правде говоря, не планировалось сделать сейчас. Это было запланировано гораздо позже.

Но поскольку все журналисты очень профессиональны, в прессе появились утечки. И я не хотел приезжать в Баку — например, в Gazzetta dello Sport было написано, что Лоран Мекис приедет к нам. И мы не могли сказать всем: «Нет, я ничего не знаю», потому что это было бы ложью, мы так не работаем.

Итак, мы сказали: «Хорошо, выходим с пресс-релизом». Это планировалось сделать немного позже. Но теперь он вышел. И, конечно, я могу представить, что некоторые люди не в восторге от этого», — приводит слова Тоста Motorsport.