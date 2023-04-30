«Альфа Таури» оштрафовали за выпуск болида Цуноды. Гонщик предупреждал, что надо сойти

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» оштрафована на € 5 тысяч за выпуск болида Юки Цуноды на трассу в небезопасном состоянии во время спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана.
На первом круге спринта Цунода врезался в стену и повредил машину. У болида сломалось переднее крыло и отвалилась шина. Японский гонщик вернулся в боксы, где ему заменили повреждённые элементы и вновь выпустили на трассу.
При этом Цунода предупредил команду, что не считает возможным продолжение гонки: «Я уже упёрся в стену, так что думаю, что нельзя продолжать. Болид сильно повреждён, особенно правая сторона».
Однако команда решила выпустить машину на трассу, но после выезда стало ясно, что у Цуноды повреждена задняя подвеска. В итоге японец был вынужден сойти с дистанции.
После завершения гонки стюарды рассмотрели действия «Альфа Таури» и приняли решение, что команда выпустила болид в небезопасном состоянии. Представитель команды согласился с претензией, в итоге итальянский гоночный коллектив был оштрафован.
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