Вассёр: когда Перес открыл DRS, то будто пересел в космический корабль

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о прогрессе итальянской команды на Гран-при Азербайджана, но отметил, что этого недостаточно для борьбы с «Ред Булл».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл и основную квалификацию, и спринт-квалификацию, а в спринте финишировал вторым, уступив гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу.

«Машину мы улучшили ещё в Мельбурне, теперь наша задача собрать всё это воедино и заработать очки. Темп у «Феррари» есть, мы смогли выиграть поул и уже далеки от той плохой формы, в которой пребывали в Бахрейне. Но несмотря на то что нам удалось опередить «Ред Булл» в квалификации, они по-прежнему впереди нас. Когда Серхио Перес открыл DRS, то будто пересел в космический корабль», — приводит слова Вассёра GPBlog.

Основная гонка на Гран-при Азербайджана пройдёт сегодня, 30 апреля, в 14:00 мск.