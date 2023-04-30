Вассёр: когда Перес открыл DRS, то будто пересел в космический корабль

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о прогрессе итальянской команды на Гран-при Азербайджана, но отметил, что этого недостаточно для борьбы с «Ред Булл».
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл и основную квалификацию, и спринт-квалификацию, а в спринте финишировал вторым, уступив гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу.
«Машину мы улучшили ещё в Мельбурне, теперь наша задача собрать всё это воедино и заработать очки. Темп у «Феррари» есть, мы смогли выиграть поул и уже далеки от той плохой формы, в которой пребывали в Бахрейне. Но несмотря на то что нам удалось опередить «Ред Булл» в квалификации, они по-прежнему впереди нас. Когда Серхио Перес открыл DRS, то будто пересел в космический корабль», — приводит слова Вассёра GPBlog.
Основная гонка на Гран-при Азербайджана пройдёт сегодня, 30 апреля, в 14:00 мск.
- 30 апреля 2023
-
12:36
-
11:59
-
11:38
-
11:24
-
11:03
-
10:59
-
10:31
-
10:22
-
09:38
-
09:00
-
00:49
-
00:38
- 29 апреля 2023
-
23:42
-
23:18
-
22:48
-
22:38
-
21:53
-
21:44
-
20:56
-
20:45
-
19:55
-
19:48
-
19:18
-
18:56
-
18:20
-
18:04
-
17:49
-
17:43
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:08
-
16:57
-
16:44
-
16:19