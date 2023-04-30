Вольф: «Мерседес» должен следить за Леклером в долгосрочной перспективе

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил способности пилота «Феррари» Шарля Леклера и заявил, что немецкой команде нужно за ним следить в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что Леклер ведёт переговоры с «Мерседесом» и в будущем может стать заменой Льюису Хэмилтону. Однако и сам Леклер, и Тото Вольф впоследствии отрицали данную информацию.
«Я полагаю, что в способностях Шарля Леклера никто не сомневается. Он действительно хорош. Мне кажется, он на все 100% предан «Феррари» и у него есть действующий контракт. Мы, в свою очередь, настроены на то, чтобы подписать новое соглашение с Льюисом Хэмилтоном. Безусловно, Леклер — супергонщик, и нам точно нужно следить за ним в долгосрочной перспективе. Это очевидно», — цитирует Вольфа Crash.net.
Контракт Шарля Леклера с «Феррари» рассчитан до конца 2024 года.
- 30 апреля 2023
-
12:36
-
11:59
-
11:38
-
11:24
-
11:03
-
10:59
-
10:31
-
10:22
-
09:38
-
09:00
-
00:49
-
00:38
- 29 апреля 2023
-
23:42
-
23:18
-
22:48
-
22:38
-
21:53
-
21:44
-
20:56
-
20:45
-
19:55
-
19:48
-
19:18
-
18:56
-
18:20
-
18:04
-
17:49
-
17:43
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:08
-
16:57
-
16:44
-
16:19