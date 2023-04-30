Вольф: «Мерседес» должен следить за Леклером в долгосрочной перспективе

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил способности пилота «Феррари» Шарля Леклера и заявил, что немецкой команде нужно за ним следить в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Леклер ведёт переговоры с «Мерседесом» и в будущем может стать заменой Льюису Хэмилтону. Однако и сам Леклер, и Тото Вольф впоследствии отрицали данную информацию.

«Я полагаю, что в способностях Шарля Леклера никто не сомневается. Он действительно хорош. Мне кажется, он на все 100% предан «Феррари» и у него есть действующий контракт. Мы, в свою очередь, настроены на то, чтобы подписать новое соглашение с Льюисом Хэмилтоном. Безусловно, Леклер — супергонщик, и нам точно нужно следить за ним в долгосрочной перспективе. Это очевидно», — цитирует Вольфа Crash.net.

Контракт Шарля Леклера с «Феррари» рассчитан до конца 2024 года.