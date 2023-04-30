Шарль Леклер: чувствую, что сегодня «Ред Булл» будет очень трудно удержать позади

Пилот «Феррари» Шарль Леклер в преддверии гонки Гран-при Азербайджана поделился ожиданиями и высказал мнение о новом формате проведения уикенда.
«Это был формат с большим давлением на гонщиков, но не могу сказать, что он мне не нравится. Я не хочу, чтобы это стало основным форматом в будущем, но я думаю, что три или четыре раза в год он вполне хорош. Текущий формат точно лучше, чем в прошлом году.
Сегодняшний день очень важен. Вчерашняя спринтерская гонка в некоторой степени показала наши слабые места. Я выложусь полностью, и мы постараемся кое-что изменить. Посмотрим, но не думаю, что это будет иметь большое значение. Чувствую, что сегодня «Ред Булл» будет очень трудно удержать позади», — приводит слова Леклера Sky Sports.
Напомним, Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана и будет стартовать с первой позиции в сегодняшней гонке.
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