Алонсо: не думаю, что система DRS будет полностью исправна к гонке

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о перебоях в работе системы DRS на его болиде и предположил, что в гонке эта проблема может возникнуть снова.

«Проблема с DRS у нас возникала в каждой сессии. Так что не думаю, что она будет полностью исправлена к началу гонки. Но даже с DRS довольно сложно обгонять, поэтому даже если система не сработает, это, возможно, не будет ключевым фактором.

Но мне кажется, что система работает в гоночных условиях. Я два раза нажимал на кнопку, и DRS открывалась, так что, может быть, её всё же удалось починить. В третий раз я не смотрел в зеркало, поэтому не могу сказать точно. Уверен, что команда анализирует все данные, и если нам потребуется что-то заменить, то у нас будет такая возможность перед гонкой», — цитирует Алонсо Racefans.