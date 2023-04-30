Алонсо: в спринте я ехал в темпе «Мерседеса» и «Феррари»

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящей гонки на Гран-при Азербайджана.
«В целом уикенд проходит похуже, чем предыдущие три. Мы немного отстаём. Квалификации к спринту — лучший пример. Мы заняли восьмое и девятое места и перед гонкой немного беспокоились. Но после спринта, стоит признать, я смотрю на предстоящую гонку с оптимизмом и надеюсь, что у нашего болида будет хорошая скорость. В спринте я был быстр и ехал в темпе «Феррари» и «Мерседеса».
В гонке я буду стартовать шестым, а не восьмым, как в спринте, так что у нас хорошие шансы на попадание в топ-5. Было бы идеально финишировать в пятёрке после того, как стал шестым в спринте. В такой сложный уикенд такой расклад был бы отличной новостью», — цитирует Алонсо Racefans.
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