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Леклер рассказал, как раскусил план Алонсо и не отдал испанцу подиум

Леклер рассказал, как раскусил план Алонсо и не отдал испанцу подиум
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты гонки Гран-при Азербайджана и рассказал о борьбе с Фернандо Алонсо за подиум.

«Хороший круг в квалификации вывел нас вперёд, но на дистанции сдержать «Ред Булл» было невозможно. Все стараются изо всех сил, чтобы понять, как выступать сильнее, но пока они словно в своей лиге. Ощущения от машины лучше, но, когда видишь такой отрыв, перестаёшь атаковать на сто процентов. «Астон Мартин» тоже были очень быстры сегодня, так что у нас много работы впереди. Я раскусил план Алонсо — он экономил шины в начале, чтобы атаковать ближе к финишу, так что я делал то же самое», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Леклер занял третье место и впервые в сезоне попал на подиум.

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