Перес сократил отрыв от Ферстаппена в личном зачёте Формулы-1 до шести очков

В Баку завершился очередной этап Гран-при Формулы-1. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес и благодаря этому сократил отрыв от Макса Ферстаппена до шести очков. Третим по-прежнему остаётся Фернандо Алонсо.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» упрочил своё лидерство.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 93 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 87.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 60.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 48.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 34.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 28.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 28.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 27.

9. Ландо Норрис («Макларен») — 10.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 6.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 180 очков.

2. «Астон Мартин» — 87.

3. «Мерседес» — 76.

4. «Феррари» — 62.

5. «Макларен» — 14.

6. «Альпин» — 8.

7. «Хаас» — 7.

8. «Альфа Ромео» — 6.

9. «Альфа Таури» — 2.

10. «Уильямс» — 1.