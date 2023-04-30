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Перес сократил отрыв от Ферстаппена в личном зачёте Формулы-1 до шести очков

Перес сократил отрыв от Ферстаппена в личном зачёте Формулы-1 до шести очков
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В Баку завершился очередной этап Гран-при Формулы-1. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес и благодаря этому сократил отрыв от Макса Ферстаппена до шести очков. Третим по-прежнему остаётся Фернандо Алонсо.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» упрочил своё лидерство.

Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 93 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 87.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 60.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 48.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 34.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 28.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 28.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 27.
9. Ландо Норрис («Макларен») — 10.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 6.

Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 180 очков.
2. «Астон Мартин» — 87.
3. «Мерседес» — 76.
4. «Феррари» — 62.
5. «Макларен» — 14.
6. «Альпин» — 8.
7. «Хаас» — 7.
8. «Альфа Ромео» — 6.
9. «Альфа Таури» — 2.
10. «Уильямс» — 1.

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