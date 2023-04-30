Представители ФИА вызваны к стюардам после того, как Окон чуть не врезался в фотографов

Представители ФИА, ответственные за зону на въезде на пит-лейн, вызваны к стюардам после инцидента с Эстебаном Оконом в конце гонки Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает «твиттер» Fastest Pitstop.

Напомним, на последнем круге гонки Гран-при Азербайджана Эстебану Окону пришлось заехать на пит-лейн для смены шин, чтобы избежать дисквалификации. На пути гонщика оказалась группа фотографов и представителей СМИ, которые собрались там, чтобы подготовиться к приезду победителя гонки Серхио Переса.

Победу в гонке одержал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который днём ранее также выиграл спринт. Вторым финишировал его напарник Макс Ферстаппен, замкнул тройку пилот «Феррари» Шарль Леклер, для которого это первый подиум в сезоне.