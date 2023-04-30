Хэмилтон: «Феррари» Сайнса была чуть быстрее нас на прямой, даже с открытой DRS

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу Гран-при Азербайджана, на котором он занял шестое место.

«Время появления машины безопасности было далеко не идеальным! Но я не мог расстраиваться из-за этого. Мне нужно было не опускать голову и сосредоточиться на атаке. Именно это я и сделал, сразу же вернувшись в гонку. Я действительно наслаждался борьбой с машинами вокруг меня. «Феррари» Сайнса была чуть быстрее нас на прямой, даже с открытой DRS. Но я сделал всё возможное, чтобы обойти его.

Я всё время горжусь своей командой. У нас не было такого темпа, как в Мельбурне, что не радует, но в этой команде ни у кого нет недостатка в мотивации. Мы все очень голодны, и надеюсь, что это начало чего-то лучшего. Как только я обрету уверенность в машине, темп придёт», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.