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ФИА вынесла решение по инциденту с Оконом, едва не врезавшимся в фотографов

Международная автомобильная федерация (ФИА) рассмотрела инцидент, произошедший с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом в гонке Гран-при Азербайджана, состоявшейся сегодня, 30 апреля.

Напомним, француз едва не врезался в толпу фотографов на пит-лейне, куда он заехал на последнем круге для смены шин, чтобы избежать дисквалификации.

Согласно заявлению, ФИА поручила пересмотреть процедуру допуска представителей средств массовой информации на пит-лейн во избежание дальнейших инцидентов.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка:

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:32.42,436

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл) +2,137.

3. Шарль Леклер («Феррари») +21,217.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +22,024.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +45,491.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +46,145.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +51,617.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1.14,240.

9. Ландо Норрис («Макларен») +1.20,376.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.23,862.