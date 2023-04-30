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ФИА вынесла решение по инциденту с Оконом, едва не врезавшимся в фотографов

ФИА вынесла решение по инциденту с Оконом, едва не врезавшимся в фотографов
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Международная автомобильная федерация (ФИА) рассмотрела инцидент, произошедший с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом в гонке Гран-при Азербайджана, состоявшейся сегодня, 30 апреля.

Напомним, француз едва не врезался в толпу фотографов на пит-лейне, куда он заехал на последнем круге для смены шин, чтобы избежать дисквалификации.

Согласно заявлению, ФИА поручила пересмотреть процедуру допуска представителей средств массовой информации на пит-лейн во избежание дальнейших инцидентов.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Гонка:

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:32.42,436
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл) +2,137.
3. Шарль Леклер («Феррари») +21,217.
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +22,024.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +45,491.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +46,145.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +51,617.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1.14,240.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1.20,376.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.23,862.

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