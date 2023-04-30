Российский фотограф — о происшествии с Оконом на пит-лейне: я был там, не нагнетайте!

Российский фотограф Формулы-1 Евгений Сафронов прокомментировал инцидент на пит-лейне в концовке гонки Гран-при Азербайджана, когда фотографам и представителям ФИА пришлось разбегаться перед заехавшим на пит-стоп пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом.

«Не нагнетайте! Рассказываю, что произошло на пит-лейне Окона. Я был там. Отличный пример, когда была не самая яркая гонка, а обсуждать что-то нужно. И заголовки поярче нужны. «Могла закончиться трагедией…» и так далее.

Кто пустил фотографов? Фотографов пускает ФИА, она же и даёт отмашку. В этот раз было чуть раньше обычного. Там были не только фотографы, ещё и технические судьи.

Да, это, конечно, опасно. Такого быть не должно. Но на самый-самый последний случай там за рулём человек, а у машины есть тормоза.

Я был вдоль ограждений и видел, как проехала машина. Тоже удивился самую малость! Было опасно, это факт», — написал Сафронов в своём телеграм-канале.