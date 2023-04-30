Де Врис – о сходе в гонке ГП Азербайджана: это была крайне глупая и ненужная ошибка
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Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис прокомментировал сход в гонке Гран-при Азербайджана, состоявшейся сегодня, 30 апреля, в Баку.
Напомним, голландец слишком агрессивно атаковал в повороте и задел стену передним левым колесом, сломав подвеску. Победителем заезда стал гонщик «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес.
«Сегодняшний инцидент целиком стал следствием моей ошибки. Это была крайне глупая и ненужная ошибка, и вся ответственность лежит на мне. Я разочарован в себе, но имеем то, что имеем. Из прошедшего уикенда можно извлечь положительные моменты, и я постараюсь это сделать. Рад тому, что выступлю уже через неделю и забуду об этих выходных как можно скорее», – приводит слова де Вриса пресс-служба «Альфа Таури».
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