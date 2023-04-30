Хэмилтон: мы отсчитываем дни в ожидании обновления машины

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, как сильно в его команде ожидают обновлений болида.

«Перед приездом сюда была проведена отличная подготовка: несколько дней на заводе, и да, я очень горжусь командой. Менталитет в коллективе отличный, у нас победный настрой, и мы сосредоточены на том, чтобы прогрессировать и достичь того, чего, как мы знаем, мы можем достичь — просто нужно сделать несколько шагов. Я не думаю, что были какие-то ошибки. Нет никакого провала, нам просто нужно добраться туда, где мы хотим быть.

В гараже все настроены позитивно, и эти новинки, надеюсь, позволят нам ещё больше включиться в борьбу. Мы уже провели довольно много гонок в ожидании этого обновления, отсчитывали дни, недели.

Сейчас мы не знаем, насколько хорошим будет обновление, но знаем, что это будет началом чего-то нового для нас», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.