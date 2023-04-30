Сайнс — о ГП Азербайджана: постоянно чувствовал, что нахожусь на грани аварии
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о проблемах, с которыми столкнулся во время Гран-при Азербайджана.
«Во время первого круга на «медиуме» казалось, что я набрал темп, но с переходом на «хард» уверенность в болиде ушла. Я постоянно чувствовал, что нахожусь на грани аварии, поэтому гонка была длинной и психологически напряжённой.
Я уверен, что мы выясним, что произошло в эти выходные, и в Майами снова будем в форме. В каком-то смысле я нахожу положительным тот факт, что следующая гонка состоится уже скоро, потому что благодаря этому могу очень быстро оставить эту гонку позади. В прошлом мы справлялись с этим, и я надеюсь, что сейчас мы сделаем то же самое», — приводит слова Сайнса Total-Motorsport.
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