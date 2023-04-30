«Пора это запрещать». Попов назвал общую проблему Формулы-1 после ГП Азербайджана

Известный российский комментатор Алексей Попов подвёл итоги Гран-при Азербайджана, прошедшего на минувших выходных в Баку.
«Не очень интересная гонка была в прошлом году. И сейчас вторая подряд. Получается, что это машины нового поколения, вот в чём проблема. Меняй асфальт, не меняй асфальт… Проблема в том, что машины были созданы для того, чтобы было больше борьбы, а её нет. И я вам даже больше скажу: с моей точки зрения надо срочно запрещать с ними работать.
Нужно срочно запрещать их улучшать, потому что команды, естественно, пытаются их оптимизировать, и из-за этого весь воздух, который пытались не допустить, начинает всё больше и больше уводиться от машины. И уводится он в виде вихрей в сторону других машин. Результат – мы видим очень мало борьбы», – сказал Попов в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
- 30 апреля 2023
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