ФИА представила обновления спортивного регламента, разрешающие Хэмилтону носить пирсинг

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила обновления в спортивном регламенте Формулы-1. Среди прочего изменения коснулись ношения украшений.
Пилотам по-прежнему запрещается выступать с цепочками, браслетами и часами, однако появились исключения:
1) разрешается носить часы штурмана, если они надеты поверх комбинезона;
2) разрешается надевать классические кольца в случае, если они не мешают движению руки;
3) разрешается ношение пирсинга в том случае, если он не располагается в зоне рта (или внутри него).
Напомним, в минувшем сезоне разбирательство с ФИА вёл семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон. Пилот жаловался на то, что ему приходится убирать пирсинг из носа, что, по словам Хэмилтона, приводило к проблемам со здоровьем.
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