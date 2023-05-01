Ральф Шумахер обозначил позицию по инциденту между Ферстаппеном и Расселлом в Баку

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался относительно инцидента между гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом и пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время спринта на Гран-при Азербайджана. Напомним, между Ферстаппеном и Расселлом произошёл контакт на старте, после которого Максу сообщили о повреждении болида.

«В случившемся определённо не было никакого умысла. В этом нет ни малейшего сомнения. Там просто было недостаточно места. Макс действует так же. Паршивые вещи случаются. Это просто данность», — приводит слова Шумахера GPFans.

Напомним, победителем Гран-при Азербайджана стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, Ферстаппен был вторым, Расселл показал восьмой результат.

Автоспорт: главные события 2023 года: