Ральф Шумахер обозначил позицию по инциденту между Ферстаппеном и Расселлом в Баку
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Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался относительно инцидента между гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом и пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во время спринта на Гран-при Азербайджана. Напомним, между Ферстаппеном и Расселлом произошёл контакт на старте, после которого Максу сообщили о повреждении болида.
«В случившемся определённо не было никакого умысла. В этом нет ни малейшего сомнения. Там просто было недостаточно места. Макс действует так же. Паршивые вещи случаются. Это просто данность», — приводит слова Шумахера GPFans.
Напомним, победителем Гран-при Азербайджана стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес, Ферстаппен был вторым, Расселл показал восьмой результат.
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